Страной-гостем ПМЭФ-2027 станет Турция

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Турция выступит в статусе страны-гостя юбилейного, 30-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ - 2027), сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

"Заявление прозвучало в Стамбуле в рамках 20-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и российско-турецкого бизнес-форума", - говорится в сообщении.

"Наши страны связывают многолетние отношения, основанные на взаимном уважении, добрососедстве и стремлении к развитию практического сотрудничества. Реализуемые совместные проекты способствуют развитию деловых связей и открывают новые возможности для российских и турецких предприятий. Для нас важно не только сохранять достигнутую динамику сотрудничества, но и последовательно расширять ее, укрепляя диалог на всех уровнях", - приводятся в сообщении слова Новака.

Как сообщалось, ПМЭФ-2027 пройдет с 16 по 19 июня.

В текущем году Петербургский международный экономический форум состоялся 3-6 июня. Почетной страной-гостем выступила Саудовская Аравия. В ходе ПМЭФ-2026 было подписано более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,6 трлн рублей.