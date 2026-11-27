Путин отметил, что развитие ВМФ обеспечит национальные интересы РФ в Мировом океане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что национальные интересы России во всех районах Мирового океана будут обеспечены благодаря своевременному развитию ВМФ РФ и оснащению его оружием последних поколений.

"Уверены, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме, а наши национальные интересы во всех районах Мирового океана будут надежно обеспечены", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Пермь" в Северодвинске.

Он подчеркнул, что "своевременно принятые решения по производству серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит, повысить экономическую устойчивость для строительной отрасли и предприятий ОПК".

По словам президента, принимаемые решения по развитию ВМФ позволяют также "стимулировать создание передовых технологий и привлекать новые кадры, а тем самым содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета России".