Президент РФ заявил о способности подлодок проекта "Ясень-М" решать задачи в любом районе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М" отвечают современным и перспективным требованиям, они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многоцелевые подводные лодки типа "Ясень-М" отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России", - сказал Путин в пятницу во время церемонии поднятия флага на новой АПЛ "Пермь".

Он подчеркнул: "Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон", подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения".

Путин особо отметил, что Россия - одна из немногих стран мира, "которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения".

"Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации", - сказал глава государства.