В Москве считают, что власти Латвии хотят спровоцировать открытый конфликт с РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти Латвии пытаются спровоцировать открытый конфликт с Россией, Москва оставляет за собой право принимать решительные меры в ответ на действия Риги, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешние власти Латвии, разумеется, не хотят никакой нормализации отношений с Россией, напротив, постоянно следуют по пути всё большей эскалации вплоть до провоцирования открытого конфликта. Этот ущербный путь противоречит истинным интересам и чаяниям жителей этого государства, но к ним, к сожалению, в Риге давно не прислушиваются", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Это не наш выбор, но мы не можем не считаться с угрозами и оставляем за собой право на принятие ответных решительных мер политико-дипломатического характера для надёжного обеспечения национальных интересов России и прав её граждан", - добавила она.

Захарова напомнила, что в Латвии регулярно проводятся учения НАТО и "расширяется постоянное военное присутствие войск стран альянса, создавая дополнительные угрозы у наших западных границ".

"Потенциальный противник на этих учениях называется открыто - отрабатываются манёвры по ведению боевых действий с Россией", - заключила она.