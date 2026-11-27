МИД РФ отметил, что Латвия не раз предоставляла воздушное пространство дронам ВСУ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Латвия не раз предоставляла Украине право использовать свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нами не раз фиксировались случаи предоставления Латвией, а также другими прибалтийскими странами своего воздушного пространства для пролёта дронов ВСУ с целью осуществления террористических атак по российским объектам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Латвия, которая вместе с Британией возглавляет так называемую Международную коалицию дронов, "уже передала ВСУ десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России".