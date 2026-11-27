Склад загорелся при взрыве дрона в Белгородской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складе при взрыве дрона в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в пятницу.

"В селе Гора-Подол при взрыве дрона загорелось складское помещение. При тушении пожара была повторная атака FPV-дрона на автомобиль пожарной части - транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оперштаба, в городе Грайворон от удара дрона повреждены кровля и остекление коммерческого объекта. В результате взрыва второго беспилотника одна хозпостройка повреждена, вторая частично разрушена.