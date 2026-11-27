Путин заявил, что ВМФ РФ должен быть готов к отражению угроз

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ВМФ РФ должен быть готов к отражению угроз и обладать серьезной ударной мощью, заявил президент России Владимир Путин.

"В современных условиях Военно-морской флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов. И все его составляющие - надводные и подводные корабли и соединения, также береговые части, инфраструктура - должны быть готовы к отражению угроз с морских и океанских направлений, обладать серьезной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты", - заявил Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.

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