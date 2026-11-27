ОСК в 2026 г. сдаст еще 15 кораблей разных проектов, всего сейчас строится 47

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в текущем году сдаст еще 15 кораблей разных проектов, всего сейчас находятся на разных этапах строительства 47 кораблей, заявил в пятницу глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

"У нас большие планы. У нас в этом году еще 15 кораблей сдается разного рода. Всего мы сейчас строим 47 кораблей, но разного формата, конечно", - сказал Костин в интервью информационной службе "Вести".

"Президент обеспечивает нас достаточными средствами для того, чтобы развивать военно-морской флот. Поэтому мы себя чувствуем уверенно, продолжаем дальше работу", - сообщил он.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на церемонии подъема военно-морского флага на атомной подлодке "Пермь" в Северодвинске отметил, что вводимые Западом санкции против российских компаний являются в большей степени ритуалом, чем реальным инструментом воздействия. "Можно санкции объявлять, но это больше ритуал, чем влияние на конечный результат", - сказал он в комментарии ИС "Вести", подчеркнув, что АПЛ "Пермь" представляет собой корабль полностью российского производства.

В марте этого года гендиректор корпорации Андрей Пучков заявил, что за 2025 год ОСК передала заказчикам свыше 40 судов и кораблей. "За прошлый год сдано беспрецедентное количество судов и кораблей - более 40 единиц. Такой успех стал результатом масштабных изменений, которые продолжаются в ОСК", - сказал тогда Пучков.

Глава ОСК также подчеркнул, что корпорация вышла "на ритмичное серийное производство боевых кораблей в рамках выполнения государственного оборонного заказа".