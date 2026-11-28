Получать зарплату в цифровых рублях хотели бы 7% россиян

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Удельный вес россиян, желающих получать заработную плату в цифровых рублях в настоящее время составляет 7%, тогда как в январе текущего года их доля была на уровне 15%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Среди возрастных категорий чаще всех получать заработанные деньги в цифровых рублях хотят респонденты не старше 34 лет (9%), показывают результаты исследования, опубликованные на портале.

В результате опроса выяснилось, что чем выше заработок, тем меньше желающих иметь его в цифровом формате: если среди россиян, зарабатывающих менее 100 тыс. рублей в месяц эта доля составляет 6%, то среди сограждан с ежемесячным доходом от 150 тыс. рублей - 3%.

При этом большинство россиян (79%) не хотят получать зарплату в цифровых рублях, оставшиеся 14% респондентов не знают, что сказать по данному поводу.

Опрос был проведен 16-20 ноября 2026 года среди 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России в 378 населенных пунктах во всех федеральных округах.