Два объекта инфраструктуры повреждены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Два объекта инфраструктуры повреждены, коммерческий объект уничтожен в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"Сегодня ночью в результате атак БПЛА в селе Принцевка поврежден социальный объект, а также огнем уничтожены частный дом и неэксплуатируемый коммерческий объект. В селе Сухарево поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Оба села расположены в Валуйском округе, который за минувшие сутки был атакован 36 беспилотниками, 22 из которых сбиты.

Еще один инфраструктурный объект получил повреждения в селе Замостье Грайворонского округа. Округ подвергся четырем обстрелам с применением 16 боеприпасов, ударам 123 БПЛА, 81 из которых сбит. Кроме того, ВСУ сбросили 11 взрывных устройств.