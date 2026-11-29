Путин на следующей неделе проведет встречу с Пашиняном

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также проведет совещание с членами правительства.

О планах главы государства на будущую неделю сообщает ИС "Вести". Согласно графику, на будущей неделе у президента запланировано общение с победителями конкурса "Волонтер года" и региональная повестка.

Пашинян ранее сообщал о том, что достигнута предварительная договоренность о его рабочем визите в Россию 3 декабря.