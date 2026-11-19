Пашинян рассчитывает провести встречу с Путиным в Москве 3 декабря

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предварительной договоренности о визите в Москву 3 декабря, где могут состояться его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"В конце каждого года в Санкт-Петербурге проходит встреча лидеров в форматах ЕАЭС и СНГ. В этом году она также состоится. Следующий визит в Россию запланирован на 11-12 декабря для участия во встрече в формате глав правительств ЕАЭС. Кроме того, мы предварительно договорились, что 3 декабря я совершу рабочий визит в Москву, где у меня состоятся переговоры и встреча с президентом России", - сказал он журналистам.

На встрече в начале декабря, возможно, будет обсуждаться вопрос о передаче концессионного управления армянской железной дорогой третьей стране, сказал Пашинян.

"Предполагаю, что будет обсуждаться", - отметил премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что для модернизации железной дороги Армении необходимы значительные инвестиции.

"Когда уважаемый генеральный директор РЖД приезжал с рабочей группой, я сказал, что нам нужны ответы на конкретные вопросы. По сути, вопрос один: готова ли РЖД инвестировать необходимые средства, чтобы вывести железную дорогу Армении на необходимый конкурентоспособный уровень? Если готова - очень хорошо, если нет - мы должны найти других инвесторов", - сказал Пашинян.

Касаясь вопроса выбора между ЕС и ЕАЭС, премьер Армении отметил, что "Россия не играет первостепенной роли" в том, чтобы этот вопрос оказался в повестке.

"Мы также признаем, что такой вопрос возникнет и что необходимость проведения подобного референдума (о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС - ИФ) будет. Вопрос заключается в сроках референдума и в том, насколько достаточно созрело содержание, связанное с ним", - сказал Пашинян.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) управляет системой железнодорожного транспорта страны на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет.

В октябре Пашинян заявил, что Ереван не желает лишения России концессионного управления железными дорогами республики. Во время визита главы РЖД Олега Белозерова в Армению он говорил, что проблема не связана с концессией России, а с тем, что "железная дорога должна быть конкурентоспособной".

По словам премьера, проведенный в этом направлении анализ "показывает, что рациональный формат для этого - это изменение концессионного формата, то есть, делегирование третьей стране".