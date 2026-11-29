Мужчина погиб, еще один получил ранения из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области были атакованы ВСУ пять муниципалитетов, вследствие чего погиб мирный житель, еще один получил ранение, также повреждены гражданские объекты, сообщил региональный оперштаб в мессенджере Мах в воскресенье.

Уточняется, что в селе Весёлая Лопань Белгородского округа БПЛА ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Также в селе Чайки из-за детонации БПЛА поврежден частный дом. На автодороге в районе села Варваровка поврежден грузовой автомобиль. В селе Солохи поврежден объект инфраструктуры, добавили в штабе.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа произошло возгорание частного дома. В селе Белянка из-за детонации беспилотника загорелся частный дом, уточнили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что в селе Новая Таволжанка вследствие атаки дрона поврежден многоквартирный дом. В результате прилетов снарядов сгорела хозпостройка. В селе Ржевка FPV-дрон сдетонировал около частного дома - повреждены ограждение и легковой автомобиль.

"В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект - повреждена кровля. Из-за ударов очередных дронов повреждены два частных дома и хозпостройка", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в городе Грайворон в результате детонации беспилотника повреждено остекление частного дома. В селе Почаево из-за детонации БПЛА произошло возгорание частного дома, добавили в оперштабе.