Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, повреждена инфраструктура

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Производственная инфраструктура сельхозпредприятия повреждена при взрыве дрона в селе Солова Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в воскресенье.

"В селе Солова Стародубского района ВСУ атаковали дронами-камикадзе сельхозпредприятие. Повреждена производственная инфраструктура", - написал он в своем канале в Max.

В результате удара пострадавших нет, добавил Ковальчук.