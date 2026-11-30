Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для быстрого выявления бруцеллеза

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новый тест для выявления бруцеллеза; время проведения анализа превосходит существующие тесты в два раза, сообщили в ведомстве.

"Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали быстрый тест для выявления возбудителя бруцеллеза в клиническом материале. Разработка реализована в рамках проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Актуальность разработки связана с трудностями ранней диагностики бруцеллеза из-за слабовыраженных симптомов, сходных со множеством других заболеваний. Позднее выявление болезни приводит к хронитизации процесса и развитию тяжелых осложнений вплоть до инвалидности.

В Роспотребнадзоре уточнили, что источником инфекции для человека выступают животные, чаще мелкий и крупный рогатый скот. Заражение происходит преимущественно контактным, алиментарным и аэрогенным путями.

Тест позволяет обнаружить минимальные количества возбудителя и рассчитан на выполнение 50 исследований. Время проведения анализа превосходит существующие тесты в два раза, занимая 90 минут, из которых 45 минут уходит на подготовку образца к исследованию и 45 - на детекцию ДНК патогена.

Производственные возможности института позволяют выпускать тесты в количестве, которое необходимо для обеспечения надзора за бруцеллезом в России: до 10 тыс. исследований в год, добавили в ведомстве.

"Комплекс мер, включая профилактику, своевременную диагностику и ветеринарный контроль, позволяет предотвращать распространение инфекции, снижать вероятность развития тяжелых хронических форм болезни, минимизировать риски возможных осложнений и обеспечивать защиту здоровья граждан", - отметили в пресс-службе.