Лавров назвал безумием призыв Рютте готовить страны НАТО к войне

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса должны готовить общество "к войне" - полное безумие, Россия ни на кого не собирается нападать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Генсек НАТО Марк Рютте, выступая 23 ноября на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, заявил, что страны НАТО должны готовить всё общество "к войне". Это полное безумие. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал: мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но на прямую агрессию будем отвечать. И тогда война будет другой - очень короткой", - написал Лавров в статье для газеты "Ведомости".

Министр обратил внимание, что в Европе "открыто прогнозируют, а то и планируют вооружённый конфликт с нашей страной на горизонте трёх-пяти лет".

"Закрепляют в доктринальных документах квалификацию России в качестве "основной, прямой и долгосрочной угрозы". Продолжается ускоренная милитаризация: в ряде стран возвращается воинская повинность, под военные нужды адаптируется транспортная инфраструктура, идёт работа по созданию коридоров "военной мобильности" и строительству фортификационных сооружений на "восточном" фланге", - заметил он.