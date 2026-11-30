Лавров предупредил о росте рисков прямого конфликта РФ и НАТО на Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Официальное присутствие на Украине регулярных сил Североатлантического альянса кратно повысит риски прямого столкновения России и НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Очевидно, что официальное присутствие на Украине регулярных сил натовцев кратно повысит риски прямого боестолкновения альянса с Россией", - написал Лавров в статье для газеты "Ведомости".

Комментируя стремление европейской стороны к участию в переговорном процессе по украинскому урегулирования, министр указал на "принятые прямо накануне переговорного раунда в Абу-Даби решения т.н. коалиции желающих о начале учений некоего контингента "многонациональных сил для Украины" с 9 по 22 ноября, а также решение Совета ЕС о размещении непосредственно на территории Украины части персонала действующей миссии ЕС по военному содействию".