Пять рабочих пострадали при обрушении стены на заводе в Брянске

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - При обрушении стены на заводе по производству стали в Брянске пострадали пятеро рабочих, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"На предприятии "Бежицкая сталь" произошло обрушение стены литейной печи, пострадали пять человек. Жертв удалось избежать", - сказали в главке.

Гендиректор предприятия Валерий Воронин уточнил, что ЧП произошло в 4:40. "Люди были на рабочих местах. Пострадали пять человек, у четверых из них ожоги третьей степени, угрозы жизни нет", - сказал он агентству.

По его словам, предприятие продолжает работать.

АО "ПО "Бежицкая сталь" является одним из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.