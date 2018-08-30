Пилот рухнувшего в Тюменской области легкомоторного самолета летел за грибами

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи в ходе проверки по факту падения самолета-амфибии в озеро Тюменской области, которое произошло накануне, выяснили, куда летел пилот, сообщает в четверг пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

"Целью полета был сбор грибов", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время рассматривается несколько версий падения самолета, среди них - погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

По данным местных СМИ, пилот потерпевшего крушение частного самолета - чиновник из Тюмени.

Ранее сообщалось, что днем в среду в озеро Летнее упал гидросамолет СК-12 "Орион", на борту судна был только пилот, он не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка.