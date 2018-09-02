Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в минувшую субботу в 198 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12:49 по Москве в субботу, имел координаты 51.03 градуса северной широты и 97.19 градуса восточной долготы.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года. Одно из последних произошло в середине прошлого месяца, подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в ночь на 14 августа в 123 км к западу от Кызыла.