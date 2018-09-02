Главные новости
В миреВ Донецке прошли похороны Александра ЗахарченкоКультураИосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюВ РоссииПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга против пенсионной реформы в Москве
В России

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в минувшую субботу в 198 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12:49 по Москве в субботу, имел координаты 51.03 градуса северной широты и 97.19 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года. Одно из последних произошло в середине прошлого месяца, подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в ночь на 14 августа в 123 км к западу от Кызыла.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тува

Новости по теме

В России
Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве
Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человекПодробнее
 В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугалоПодробнее
 "Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву
Начинается их расшифровка, соообщил источникПодробнее
 В Москве пройдет церемония прощания с Иосифом КобзономВ Москве пройдет церемония прощания с Иосифом Кобзоном
Народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбищеПодробнее
В аэропорту Сочи, во "Внуково" и в компании "Ютэйр" началась выемка документовВ аэропорту Сочи, во "Внуково" и в компании "Ютэйр" началась выемка документов
Следователи проведут экспертизы в связи с аварийной посадкой самолета в ночь на субботуПодробнее
 СКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в СочиСКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи
Среди них ошибка пилота или наземных служб, плохие погодные условия и техническая неисправность лайнераПодробнее
 Во время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогамиВо время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами
В этом году президент отказался от рыбалки и предпочел познакомиться с красотами местной природыПодробнее
 В деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигурантыВ деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигуранты
Есть ли среди них люди, имеющие отношение к российскому посольству, источник не сообщилПодробнее
 В результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человекВ результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человек
Utair и авиационные власти начали расследованиеПодробнее
 Пассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелсяПассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся
Пострадали четыре человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Москве простились с Иосифом Кобзоном9 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Донецке прошли похороны Александра ЗахарченкоКультураИосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюВ РоссииПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга против пенсионной реформы в МосквеВ миреСМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуВ РоссииВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ России"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву

Песков назвал некорректным рассказ о Путине и Порошенко в мемуарах Олланда

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Россиянин Сироткин финишировал 11-м, что стало для него лучшим достижением в дебютном сезоне в "Формуле-1" Подробнее

В результате крушения молдавского вертолета в Афганистане погибли 12 человек

В результате крушения молдавского вертолета в Афганистане погибли 12 человекНа борту находились граждане Украины и афганские военнослужащие Подробнее

"Витесс" Леонида Слуцкого крупно проиграл "Аяксу" в чемпионате Голландии

Три гола команда российского специалиста пропустила к середине первого тайма, а после перерыва соперник увеличил преимущество в счете Подробнее

В Донецке прошли похороны Александра Захарченко

В Донецке прошли похороны Александра ЗахарченкоГлаву ДНР похоронили под залпы артиллерийских орудий на Аллее Славы Подробнее

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

Митинги против пенсионной реформы в городах Урала собрали от 20 до 600 человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');