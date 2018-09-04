В Курской области восстановили подачу газа

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, снабжающего Курскую область и, в частности, Михайловский ГОК, который из-за прекращения подачи газа был вынужден приостановить производство окатышей, завершились.

Как сообщило МЧС, работы завершились по состоянию на 17:30 во вторник. "Газовый трубопровод проверен, замечаний нет. Подключение потребителей к газоснабжению организовано по штатной схеме", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "Газпром" сообщил, что "подача газа потребителям полностью восстановлена".

Ранее служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщила, что во вторник в 1:40 по московскому времени в Железногорском районе Курской области произошел разрыв на участке газопровода-отвода (диаметр - 530 мм) к газораспределительной станции "Железногорск".

"Пострадавших и разрушений нет, в том числе, благодаря соблюдению охранной зоны магистрального газопровода", - отметили газовики.

Временно была прекращена подача газа на Железногорский горно-обогатительный комбинат и промышленным потребителям Железногорска. Газоснабжение населения осуществлялось за счет остаточного давления газа в газопроводе. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по состоянию на 09:00 вторника, отключено 12 сельских населенных пунктов Железногорского района, всего 1800 абонентов, социально значимых объектов нет.