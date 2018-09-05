Из-за землетрясения в больнице челябинского Катав-Ивановска пошли трещины

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Толчки землетрясения зафиксированы в 17 населенных пунктах в трех муниципальных образованиях Челябинской области - Катав-Ивановском, Усть-Катавском и Ашинском. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Пик толчков отмечен в поселке Орловка Катав-Ивановского муницпального образования.

"Пока известно, что потребовалась эвакуация персонала и пациентов из городской больницы Катав-Ивановска. Администрацией города было принято такое решение, потому что в здании пошли трещины", - сказал он.

По данным на 8:30 в экстренные службы поступили 127 обращений от жителей региона.

Житель Катав-Ивановска сообщил в редакцию "Интерфакса", что "все дома ужасно трясло". "Все выбегали из домов на улицу. Падала посуда из шкафов, двигался 70-литровый аквариум. Жуткое зрелище!!! Было несколько толчков за час", - сказал он.

Очевидцы происшествия также сообщали в соцсетях, что "проснулись от того, что весь дом трясло, гремела посуда, пол "уходил" из-под ног".

"Только стала засыпать около 4 часов утра, как вдруг услышала гул, почувствовала, как шатаются шкафы, вода плескалась через края в аквариумах. Выбежала в подъезд, все соседи проснулись, в доме обвалилась штукатурка, по дому соседи нашли трещины с уличной стороны. Немного успокоившись, села на стул и почувствовала еще один толчок", - поделилась жительница Катав-Ивановска.

Как сообщалось, сейсмическая активность на глубине 10 км зафиксирована в в 3:58 (1:58 по Москве) в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших не было.

По данным национального центра данных Института геофизических исследований Казахстана, в Башкирии в среду в 4:58 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5.7.

По данным Центрального военного округа (ЦВО), вибрации и колебания земли были зафиксированы в трех регионах - Башкирии, Свердловской и Челябинской областях. Землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов.