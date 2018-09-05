Очередное землетрясение произошло в Челябинской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еще одно землетрясение произошло в среду в Катав-Ивановском районе Челябинской области, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 4,4.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС агентству "Интерфакс-" сообщали, что с территории поступает противоречивая информация. "Сейчас на месте работают наши специалисты, собирают информацию", - отмечал сотрудник экстренной службы.

В свою очередь жители района в соцсетях также пишут о том, что они почувствовали новые толчки.

Как сообщалось, первое землетрясение с гипоцентром на глубине 10 км было зафиксировано в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 3:58 (1:58 по московскому времени). На работу предприятий происшествие не повлияло. Никто не погиб и не пострадал. В районе введен режим ЧС.

По информации национального центра данных Института геофизических исследований Казахстана, в Башкирии в среду в 4:58 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5.7.

По данным Центрального военного округа (ЦВО), вибрации и колебания земли были зафиксированы в трех регионах - Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.