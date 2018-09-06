В ЛДПР появятся Политбюро, ЦК и генеральный секретарь

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР до конца года обновит партийную терминологию, создаст Центральный комитет и Политбюро, сообщил глава партии Владимир Жириновский.

"Мы до конца года создадим комиссию, мы хотим обновить терминологию руководящих органов партии. Сейчас Высший совет у всех. Куда ни плюнь - Высший совет, Высший совет, непонятно. Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при Брежневе ЦК, Центральный комитет ЛДПР", - сказал Жириновский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

В ЦК войдет сто человек, руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР. Кроме Центрального комитета в ЛДПР вместо Высшего совета будет создано Политбюро, в котором будет 13 членов.

Коллективное руководство партией будет осуществлять генеральный секретарь ЦК, руководитель фракции, зампредседателя Госдумы и президиум фракции, добавил Жириновский.