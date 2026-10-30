Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о начале передачи гуманитарной помощи жителям Алешек в Херсонской области.

"Мы прибыли в Алешки и передаём жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи - продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

Она уточнила, что "собирали то, о чём просили сами люди".

"Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких", - сказала Лантратова.

Ранее она сообщила о начале эвакуации людей из Алешек. "Вот тут люди, которые хотят уехать на территорию РФ, там люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность. Люди постепенно грузятся в автобус", - сказала она.