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Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о начале передачи гуманитарной помощи жителям Алешек в Херсонской области.

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"Мы прибыли в Алешки и передаём жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи - продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

Она уточнила, что "собирали то, о чём просили сами люди".

"Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких", - сказала Лантратова.

Ранее она сообщила о начале эвакуации людей из Алешек. "Вот тут люди, которые хотят уехать на территорию РФ, там люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность. Люди постепенно грузятся в автобус", - сказала она.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Алешки Херсонская область
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