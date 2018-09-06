Жириновский назвал причину неулыбчивости москвичей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на отсутствие улыбок на лицах москвичей, отметив, что таким образом они дают неудовлетворительную оценку работе столичных властей.

"В Москве стрессовая ситуация для жителей города. Посмотрите на лица москвичей! В метро зайдите - ни одной улыбки, ни одного удовлетворенного лица, одухотворенного, все едут со своими проблемами, торопятся, нервничают", - сказал Жириновский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, та же ситуация наблюдается "на любом виде транспорта, у любого подъезда". "Никто не выходит с улыбкой на лице из своей квартиры и никто не возвращается с улыбкой", - сказал глава ЛДПР.

Жириновский также пожаловался, что на открытие нового музыкального зала в московском парке Зарядье, приуроченное ко Дню города, получил "один жалкий билет в десятый ряд".

"Мне нужны мое сопровождение, моя команда. У меня даже мобильника в кармане нет, ни позвонить, ничего не могу. Конечно, я не пойду. Я буду на Тверской, тем более, там могут быть и представители (оппозиционера Алексея) Навального, я хочу с ними побеседовать", - сказал глава ЛДПР.