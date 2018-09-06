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Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле

Пострадали три человека

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, въехавшего в стену жилого дома, сообщил представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев.

"На улице Дмитрия Ульянова в жилой пятиэтажный дом на полном ходу въехал троллейбус. В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса и жилец одной из квартир", - сказал Сергейчев в четверг "Интерфаксу".

На месте работают сотрудники управления ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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Теги: Тула

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