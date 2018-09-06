Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, въехавшего в стену жилого дома, сообщил представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев.
ФОТОРЕПОРТАЖ: На ул. Дмитрия Ульянова троллейбус врезался в пятиэтажку. Тульские новости https://t.co/YWImjXHrNB #Тула pic.twitter.com/KRIMQGDbMH— Сергей Стариков (@StarikovSS) 6 сентября 2018 г.
"На улице Дмитрия Ульянова в жилой пятиэтажный дом на полном ходу въехал троллейбус. В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса и жилец одной из квартир", - сказал Сергейчев в четверг "Интерфаксу".
На месте работают сотрудники управления ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.