Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, въехавшего в стену жилого дома, сообщил представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев.

"На улице Дмитрия Ульянова в жилой пятиэтажный дом на полном ходу въехал троллейбус. В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса и жилец одной из квартир", - сказал Сергейчев в четверг "Интерфаксу".

На месте работают сотрудники управления ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.