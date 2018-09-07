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В томском магазине вызвали вооруженную охрану из-за неоплаченного первоклассницей леденца

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Охрана магазина "Абрикос" в Томске задержала семилетнюю девочку, заподозрив ее в попытке кражи, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

"В пятницу утром в магазине "Абрикос" на улице Яковлева девочка набрала сладостей, но забыла рассчитаться за один леденец. После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшее подкрепление очень удивилось поводу вызова.

Вслед за сотрудниками группы быстрого реагирования в магазине появилась мать девочки, ей со слезами удалось уговорить охрану отпустить ребенка.

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Теги: Томск

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