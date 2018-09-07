Американец задержан в Петербурге по подозрению в педофилии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Преподаватель английского языка из США задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над детьми, сообщается на сайте петербургского главка СКР.

Там говорится, что следователи совместно с полицейскими задержали 47-летнего гражданина США, работающего преподавателем английского языка в частной школе для взрослых. Установлено, что он с 2012 года он незаконно находится на территории РФ.

"По версии следствия, 30 августа 2018 года около одного из домов по улице Уточкина он совершил действия сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика. Кроме того, задержанный подозревается в совершении аналогичного преступления 3 сентября 2018 года в районе озера Долгое в отношении девятилетнего мальчика-инвалида", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения в рамках уголовного дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).