Гражданин США арестован в Петербурге по делу о педофилии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданина США по подозрению в сексуальных действиях в отношении двоих школьников.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, уроженец Калифорнии Бьерн Ричард Вест арестован до 3 ноября.

"Процесс проходил в закрытом режиме с участием переводчика. Фигурант пояснил суду, что в США привлекался за совершение преступления сексуального характера по отношению к несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Ранее сайт Главного следственного управления СКР по Петербургу сообщал, что следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 47-летний гражданин США, работающий преподавателем английского языка в частной школе для взрослых.

Установлено, что с 2012 года он незаконно находится на территории РФ.

"По версии следствия, 30 августа 2018 года около одного из домов по улице Уточкина он совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Кроме того, задержанный подозревается в совершении аналогичного преступления 3 сентября 2018 года в районе озера Долгое в отношении 9- летнего мальчика-инвалида", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) продолжается.