ВС РФ признал законным снятие списка "ПАРНАСа" с выборов в Ярославскую облдуму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил решение о снятии списка партии "ПАРНАС" с участия в выборах в Ярославскую областную думу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решение Ярославского облсуда о снятии списка партии оставлено без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы отказано", - сказала представитель суда.

Список "ПАРНАСа" на выборы в региональную облдуму был снят судом 28 августа по иску "Патриотов России" и ЛДПР.

В завершившем свою работу созыве Ярославской облдумы "ПАРНАС" представлял Борис Немцов, после его убийства кресло депутата занял лидер регионального отделения партии Василий Цепенда. Позднее в "ПАРНАС" из "Справедливой России" перешел депутат Сергей Балабаев.

Ярославская областная дума - единственный региональный парламент, в составе которого работали депутаты от "ПАРНАСа".