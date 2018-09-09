Четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Кабардино-Балкарии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в Кабардино-Балкарии, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по КБР в субботу.

"8 сентября в 19:35 на 465 км федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомашин "Range Rover", "ВАЗ-21093" и "ГАЗ-3102", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 35-летний житель села Урвань, управляя иномаркой, двигался со стороны Владикавказа в направлении Нальчика, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди двигавшейся автомашиной "ВАЗ-21093", водитель которой намеревался совершить поворот налево на прилегающую территорию.

"ВАЗ-21093" отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "ГАЗ-3102".

"В результате ДТП на месте погибли водитель "ВАЗ-21093" и три его пассажира", - сообщает пресс-служба.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.