Российским морякам с теплохода Sea Alexa в Пусане выплатили долги

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские моряки с теплохода Sea Alexa (флаг Танзании), который с конца июля находится на рейде южнокорейского порта Пусан, получили задержанную зарплату.

"Пришло сообщение с Sea Alexa, часть моряков, которые будут списываться в Пусане, получили зарплату по август. Остальные получили долги за два месяца, остатки задолженности им выплатят с приходом во Владивосток. Моряки поблагодарили за помощь", - сообщил в воскресенье "Интерфаксу" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

В конце этой недели шесть членов экипажа Sea Alexa обратились в Российский профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуться на родину и содействовать в выплате долга по зарплате, который превышал $20 тыс.

ДВРО РПСМ проинформировала о ситуации капитана порта Пусан, а также Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ).

Всего на судне находятся 12 членов экипажа, все они жители Приморья.