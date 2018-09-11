Дума приняла в I чтении поправки в закон об азартных играх

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об азартных играх, согласно которым организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах смогут принимать интерактивные ставки и выплачивать выигрыши только при прохождении клиентом полной или упрощенной процедуры идентификации.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Единая Россия" в марте.

Согласно действующему законодательству организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут принимать ставки и интерактивные ставки при предъявлении паспорта или при помощи прохождения процедуры идентификации. Поправками предлагается предусмотреть, что организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны принимать интерактивные ставки и выплачивать выигрыши, только от физических лиц, прошедших идентификацию или упрощенную идентификацию. Проведение идентификации поручается центру учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

Предлагается также уточнить понятие "интерактивная ставка" добавив, что ее можно проводить через Интернет с использованием сотового телефона.

В перечень сопутствующих азартным играм услуг предлагается добавить услуги банковских платежных агентов, которые работают с ЦУПИС.

В законе о рекламе предлагается закрепить список обязательной информации, которую должна содержать реклама пари и основанных на риске игр, включая информацию о выданной лицензии на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах или разрешение на осуществление деятельности по организации азартных игр в игорной зоне.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.