В Заполярье мужчина получил срок за побег из-под стражи на свидание

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полярный районный суд в Мурманской области приговорил к реальному сроку лишения свободы местного жителя, который сбежал из-под стражи на встречу с любимой.

Как сообщили журналистам в региональном управлении СКР, мужчина не явился в суд по уголовному делу о краже. В связи с этим меру пресечения для подсудимого ужесточили и сменили с подписки о невыезде на заключение под стражу. Однако мужчина заболел и был отправлен на лечение в центральную медсанчасть в соседний город Снежногорск.

"Находясь под стражей на лечении в медицинском учреждении, осужденный, полагая, что судом ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, решил совершить побег с целью встретиться со своей сожительницей. Под предлогом выхода в туалет мужчина скрылся от охранявшего его сотрудника полиции и совершил побег из-под стражи, беспрепятственно покинув медицинское учреждение", - отметили в СУ СКР.

Беглеца задержали тем же вечером, когда он вызвал такси, чтобы вернуться в медсанчасть.

По решению суда мужчина получил за побег полтора года лишения свободы. С учетом сложения наказаний приговор составил три с половиной года в колонии строгого режима.