Арестованный экс-замминистра Челябинской области оспорил в суде свое увольнение

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель министра экономики Челябинской области Антон Бахаев, ставший фигурантом уголовного дела, оспорил свое увольнение.

Помощник председателя Центрального районного суда Оксана Корчагина сообщила агентству "Интерфакс" в среду, что суд принял к производству иск Бахаева к губернатору области.

"Иск Бахаева, вытекающий из спорных трудовых отношений, зарегистрирован. Предварительное заседание назначено на 3 октября. Ответчиком по иску является губернатор Челябинской области Борис Дубровский", - сказала она.

Адвокат Бахаева уточнил агентству, что его подзащитный оспорил свое увольнение. "К работодателю направлен иск о восстановлении на работе", - сказал адвокат Иван Черняков.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин сообщил, что в настоящее время информации о сути иска они не имеют.

"Мы претензии пока не видели. Можем сказать, что решение об увольнении Бахаева было мотивированным, и отказываться от него мы не собираемся", - сказал пресс-секретарь агентству.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский освободил от занимаемой должности первого заместителя министра экономики региона Бахаева в связи утратой доверия к гражданскому служащему.

Данное постановление было подписано на следующий день после того, как Челябинский облсуд оставил Бахаева под арестом.

Бахаев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах). 21 июля суд вынес решение о его аресте до 19 сентября. 2 августа апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставила решение об аресте в силе.

В обвинительном заключении говорится, что в октябре-ноябре 2017 года, в период подготовки и проведения в Челябинске российско-казахстанского форума, из бюджета области группой лиц при участии Бахаева было проведено два платежа, и эти средства были похищены. Речь идет о сумме 3,8 млн рублей.

По этому же делу предъявлено обвинение в мошенничестве руководителю Агентства международного сотрудничества Ольге Алейниковой, она отпущена под подписку о невыезде.