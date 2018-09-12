Бастрыкин поручил передать в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства дела об убийствах советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова и лидера местного молодежного движения Аслана Жукова, совершенных более 8 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил передать уголовные дела об убийствах советника президента КЧР Фраля Шебзухова и общественного деятеля республики Аслана Жукова для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что Бастрыкин поручил подчиненным "тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить досконально все обстоятельства совершения преступлений, установить заказчиков, произвести повторные допросы всех фигурантов, в том числе осужденных, и при наличии достаточных оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к этим убийствам".

Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо местных жителей - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.

В марте 2010 года несколькими выстрелами был убит лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" Жуков. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе нынешнего года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова.

В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено, сообщали тогда в пресс-службе регионального управления СК.