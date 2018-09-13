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Подделавший решение Верховного суда РФ и сбежавший из колонии преступник снова пойдет под суд

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Барабинский Новосибирской области рассмотрит дело о побеге из мест лишения свободы.

"Перед судом предстанет 39-летний мужчина, осужденный по приговору Новосибирского областного суда к 20 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений", - сообщает прокуратура региона.

"По версии следствия, он, подделывая решения вышестоящих судов, в том числе Верховного суда Российской Федерации, совершил побег из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по трем эпизодам подделки и использования официальных документов и одному эпизоду побега. Мужчина вину в совершении преступления не признал.

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Теги: Новосибирская область
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