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Экс-главу Минстроя и Минэкономразвития Карелии задержали за мошенничество с ущербом в 3,5 млн рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Карелии в отношении руководства ресурсоснабжающей организации возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, сотрудники управления экономической безопасности МВД Карелии задержали бывшего министра строительства и министра экономического развития республики Дмитрия Матвиеца. Его подозревают в крупном мошенничестве во время его работы на посту руководителя теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс".

"Проверка показала, что в налоговые декларации и бухгалтерские документы организации, занимающейся отоплением районов Карелии, были внесены заведомо ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов от коммерческого предприятия. Однако фактически их поставка осуществлялась организациями и индивидуальными предпринимателями, которые не являются плательщиками НДС в связи с упрощенной системой налогообложения", - говорится в сообщении МВД Карелии.

В ходе противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, решается вопрос об избрании его фигуранту меры пресечения.

По данным источника "Интерфакса", 14 сентября в Петрозаводском городском суде рассмотрят ходатайство следователя об избрании Матвиецу меры пресечения.

Матвиец приехал в Карелию из Санкт-Петербурга в 2013 году. Он возглавлял ресурсоснабжающую организацию "Карелэнергоресурс", которая занималась отоплением большинства районов республики. Весной 2016 года его назначили на должность регионального министра строительства, ЖКХ и энергетики. В сентябре 2017 года Матвиец стал министром экономического развития Карелии. В конце прошлого года он вернулся в Санкт-Петербург, где работал вице-президентом Торгово-промышленной палаты Ленобласти.

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Теги: Карелия
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