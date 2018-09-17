Суд подтвердил незаконность продажи Виталием Черномырдиным автомобиля своему сыну

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил недействительность договора купли-продажи автомобиля Lexus, который заключили Виталий Черномырдин, сын бывшего премьер-министра России, со своим сыном Андреем.

Как отмечается на сайте суда, суд отклонил жалобу Черномырдина, который обжаловал определение Арбитражного суда Москвы от 5 июня о необходимости передать в конкурсную массу признанного банкротом Черномырдина автомобиль Lexus LS600H 2008 года выпуска.

В документах отмечается, что оспариваемый договор был заключен 4 апреля 2015 года.

"Сделка совершена в условиях наличия у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, что свидетельствует о злоупотреблении правом должником", - говорится в определении суда, размещенном на сайте.

По мнению суда, указанные действия должника "имели целью причинить вред имущественным правам КБ "Пойдем!", ВТБ и других кредиторов, поскольку из имущества Черномырдина безвозмездно выбыло недвижимое имущество, за счет которого могли быть удовлетворены их требования".

Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года признал обоснованными требования Газпромбанка на 1,1 млрд рублей и "Северстали" на 0,5 млрд рублей к Черномырдину.

В апреле 2018 года Виталий Черномырдин по заявлению ВТБ был признан банкротом Арбитражным судом Москвы.

Виталий Черномырдин являлся в разное время совладельцем ряда компаний, среди которых "Стройтрансгаз". По состоянию на 2002 год бизнесмен был владельцем 4,3% акций компании.