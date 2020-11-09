Управляющий Черномырдина-сына не смог продать полгаража и Bentley без мотора

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Финансовый управляющий Виталия Черномырдина пытается решить непростые задачи по реализации его активов. Переживающий процедуру банкротства сын бывшего премьер-министра России участвует в статусных мероприятиях в память об отце.

Черномырдину-младшему 58 лет, он владел долями в различных компаниях, включая "Стройтрансгаз". Долг, который в итоге привел бизнесмена к банкротству, связан с Яковлевским рудником в Белгородской области – сейчас это часть группы "Северсталь". В декабре 2017 года арбитражный суд признал обоснованными требования Газпромбанка (ГПБ) на 1,1 млрд рублей и "Северстали" на 0,5 млрд рублей к Черномырдину-младшему. В апреле 2018 года он был признан банкротом по заявлению ВТБ.

Общая сумма задолженности сына бывшего российского премьера составляет не менее 7,38 млрд рублей (данные на декабрь 2019 года, более поздних раскрытий информации не было - ИФ). Крупнейшим его кредитором, по информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс") является ПАО "Северсталь" (75,06% на собрании кредиторов). Газпромбанк уступил свои требования, упомянутые выше, ООО "Горно-металлургическая компания "Еврометалл-инвест", бенефициаром которого, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" является Данияр Шарипов. Задолженность Черномырдина-младшего перед ВТБ составляет 280,5 млн руб.

Во вторник на прошлой неделе он участвовал в церемонии поднятия государственного флага на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге, главным действующим лицом которой был президент Владимир Путин. А спустя два дня в системе "СПАРК-Интерфакс" была опубликована информация об итогах первых торгов по продаже имущества в рамках банкротства предпринимателя.

Проблемные активы не идут с молотка

На продажу выставлялись автомобиль Bentley Continental Flying Spur и доля в гараже на Каховке неподалеку от офиса "Газпрома" (сам Черномырдин зарегистрирован в ЖК "Дом Газпрома" на Новочеремушкинской улице). Оба актива со стартовой ценой соответственно 1,03 млн и 276 тыс. рублей сложно назвать идеально подготовленными к успешной продаже. Так, у статусного автомобиля "красивый" номер с тремя буквами "А", но одновременно и целый ворох проблем. К примеру, у него нет двигателя. Отсутствует также коробка передач, "дворники", передний бампер и ключи. Колеса у Bentley есть, но они от другого автомобиля. Паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства отсутствуют, возможно изменение госномера, предупреждает управляющий. Отсутствует и информация о регистрации на должника этого транспортного средства, находящегося на ответственном хранении в Оренбурге. Торги не состоялись "в связи с недостаточным количеством участников", сообщил управляющий.

Не нашлось претендентов и на 1/2 долю в праве собственности на гаражный бокс в здании на Каховке. Возможно, потенциальных покупателей отпугнул шлейф развода и раздела имущества. В объявлении о торгах сказано, что в декабре 2019 года Черемушкинский районный суда произвел раздел имущества Виталия Черномырдина и его бывшей жены. Суд, в частности, определил признать за супругой должника право на 1/2 доли в гараже.

"На момент утверждения предложения о порядке продажи имущества, его реализации на торгах, вышеуказанное нежилое помещение находится в собственности должника в полном объеме", - отмечает финансовый управляющий Черномырдина-младшего, но тут же констатирует, что по имеющейся у него информации, экс-супругой "осуществляются действия по регистрации (перерегистрации) 1/2 доли в данном нежилом помещении на себя согласно решению Черемушкинского районного суда". Торги по продаже доли в гараже в итоге также не состоялись в связи с недостаточным количеством участников.