В России

Спикером Заксобрания Иркутской области избран представитель "Единой России"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председателем Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва избран Сергей Сокол, который был выдвинут на эту должность региональным отделением партии "Единая Россия".

На первой установочной сессии Заксобрания в среду за Сокола проголосовали 23 депутата. За его конкурента, Ольгу Носенко, выдвинутую КПРФ - 21. Один бюллетень признан недействительным, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Как ранее сообщалось, советник главы "Ростеха" Сокол в 2008-2009 годах занимал пост вице-губернатора Иркутской области, а после гибели при крушении вертолета в мае 2009 года главы региона Сергея Есиповского исполнял обязанности губернатора.

Сообщалось также, что по результатам выборов 9 сентября в Законодательное собрание Иркутской области вошли 18 депутатов от КПРФ, 17 - от "Единой России", четыре - от ЛДПР, по три - от "Справедливой России" и "Гражданской платформы".

Согласно утвержденным итогам выборов КПРФ набрала 33,9% голосов избирателей, что позволит ей получить 9 мандатов по партспискам. Еще 9 представителей компартии выиграли выборы в одномандатных округах, среди них бывший депутат Госдумы от "Единой России" Антон Романов и бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов.

"Единая Россия", набравшая 27,8%, получила 8 мандатов по партспискам, которые предложены бывшему председателю Заксобрания Сергею Брилке, советнику руководителя "Ростеха" Сергею Соколу и директору Иркутского авиазавода корпорации "Иркут" Александру Вепреву. Еще 9 представителей ЕР выиграли выборы в одномандатных округах.

ЛДПР с 15,8% получила 4 мандата по партспискам, "Справедливая Россия" с 7% - 2 мандата, и один ее выдвиженец победил в одномандатном округе. Выдвиженцы "Гражданской платформы", которая не смогла преодолеть 5-процентный барьер, выиграли выборы в трех одномандатных округах - среди них бывший вице-губернатор Иркутской области Александр Битаров.

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