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Летевший из Омска в Москву самолет сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажирки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет накануне вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту "Рощино" в Тюмени из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

"Самолет, летевший по маршруту Омск - Москва, совершил вынужденную посадку в связи с плохим самочувствием пассажирки", - сказал агентству "Интерфакс" в среду сотрудник пресс-службы аэропорта "Рощино".

По его словам, в Тюмени пассажирка был госпитализирована в одну из больниц города.

"Из-за случившегося самолет вылетел в Москву с большим опозданием", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что пожилую женщину доставили в областную клиническую больницу №1.

"Пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации", - отметил собеседник агентства.

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Теги: Тюмень
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