Подозреваемый в убийстве двух девушек задержан в Петрозаводске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Карелия при помощи следователей задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, говорится в сообщении на сайте республиканского СУ СКР.

"В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, 19 и 20 сентября 2018 года в разных районах города Петрозаводска были обнаружены две девушки с признаками насильственной смерти. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, подозреваемый вечером 19 сентября напал с ножом на 20-летнюю девушку у общежития. На следующий день нападение было произведено на 27-летнюю девушку в центре города. Обе девушки скончались от полученных ран.

В настоящее время идет установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.