Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии признал 30-летнего жителя Петрозаводска Антона Ипатова виновным в двух убийствах, угрозе убийством и двух эпизодах причинения тяжких телесных повреждений. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.

В пользу семьи одной из потерпевших с Ипатова взыскано 1,7 млн рублей компенсации.

Ранее судимый мужчина совершил целую серию преступлений летом и осенью 2018 года.

10 июня во время вечеринки Ипатов поссорился с собутыльником из-за бывшей девушки и жестоко избил его.

16 сентября ухаживания обвиняемого отвергла 15-летняя соседка по общежитию, он напал на нее с ножом, угрожая убить, девушка выжила.

Еще через три дня пьяный Ипатов напал на незнакомую девушку, не менее 15 раз ударил ножом, она скончалась на месте.

20 сентября в центре Петрозаводска он снова напал на незнакомую девушку и нанес ей 10 ударов ножом. Потерпевшая скончалась.

Злоумышленник полностью признался во всех преступлениях на стадии предварительного расследования.

Родители потерпевших подали в Верховный суд Карелии многомиллионные иски о компенсации морального вреда.

По информации Петрозаводского городского суда, Ипатов, которого местные СМИ прозвали "петрозаводским маньяком", ранее был судим за имущественные преступления - серию краж и неудавшийся угон.

В последний раз пожизненный приговор в Карелии выносили в 2009 году. Жителя Беломорского района судили за убийство трех человек, которых он запер в деревянном здании и поджег.