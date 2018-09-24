При опрокидывании катера в Саратовской области погибли два человека

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Катер с тремя пассажирами перевернулся на реке в Энгельсском районе Саратовской области, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС региона в понедельник.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в районе села Квасниковка в протоках реки Печанка.

"Перевернулся катер "Казанка", внутри находились две женщины и мужчина. Одной из женщин удалось спастись, в камышах ее подхватили проезжавшие мимо рыбаки. Тела двух человек были обнаружены утром 23 сентября",- говорится в сообщении.

Причины случившегося выясняются.