Челябинский подросток заплатит 10 млн рублей за устроенный им лесной пожар

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный Суд в Челябинской области вынес приговор 16-летнему местному жителю, по вине которого произошел лесной пожар, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

Суд признал поджигателя виновным в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившем крупный ущерб (ч.2 ст.261 УК РФ) и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Суд также удовлетворил иск лесничества о возмещении материального ущерба на сумму десяти миллионов рублей.

Установлено, что в мае этого года подросток поджег диван на свалке, чтобы достать металлический каркас и сдать на металлолом. Пока он искал другие металлические предметы, пламя перекинулось на соседний лес. В результате сгорело порядка семисот кубометров древесины ценных пород, Октябрьское лесничество оценило ущерб почти в 15 млн рублей.