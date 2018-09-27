Глава Северо-Западного таможенного управления уволен из-за утраты доверия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Гетман уволен после трех лет работы на должности.

"Мы подтверждаем данную информацию. Пришел приказ об увольнении Александра Николаевича Гетмана. Сегодня у него последний рабочий день", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там не прокомментировали причины данного решения.

По данным СМИ, причиной увольнения Гетмана стало коррупционное преступление. Приказ о его увольнении якобы подписан с формулировкой об утрате доверия.

Гетман начал службу в таможенных органах в 1990 году в должности инспектора Пулковской таможни. С июня 2015 года он возглавлял СЗТУ.