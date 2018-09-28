Грибник шесть суток плутал в лесах Заполярья

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели спустя шесть суток поисков обнаружили в Кольском районе Мурманской области мужчину, который ушел за грибами и заблудился.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области, мужчину 1961 года рождения удалось обнаружить в районе 11 километра Марфинской автодороги. Спасатели доставили его в ближайший населенный пункт - городское поселение Верхнетуломский для оказания экстренной медицинской помощи.

"В поисках был задействован поисково-спасательное подразделение Мурманского арктического комплексного спасательного центра и аэромобильная группировка", - отметили в региональном главке МЧС.

Родные пропавшего грибника сообщали в соцсетях, что мужчина отправился в лес в субботу вечером. В воскресенье он перестал выходить на связь, в районе озера Марфа был обнаружен его автомобиль.

В настоящее время на Кольском полуострове установилась холодная погода с ночными заморозками. На севере Мурманской области периодически выпадает снег.