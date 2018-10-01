Бывшего вице-губернатора Приморья оштрафовали и освободили от наказания по делу о халатности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова к штрафу, признав его виновным в халатности при строительстве пожарного депо в одном из районов края, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В то же время суд на основании ст. 78 УК РФ освободил бывшего чиновника от наказания по истечению сроков давности. Заявленные к Ежову исковые требования о возмещении ущерба суд удовлетворил в полном объеме.

По версии следствия, в марте 2013 года департамент градостроительства Приморья заключил договор с ООО "Приморье Девелопмент" на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн рублей.

Как считает следствие, Ежов, на тот момент возглавлявший департамент градостроительства, зная, что работы не завершены, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Работы были оплачены. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.

Чиновника задержали 3 мая 2016 года, в отношении него возбудили него уголовное дело. По решению суда он был арестован.

На посту вице-губернатора Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Также сообщалось, что Ежов стал фигурантом уголовного дела о долгострое двух пятизвездочных гостиниц "Хаятт" во Владивостоке, ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение. Однако официально правоохранительные органы эту информацию не комментируют.